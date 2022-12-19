Глоба дала прогноз для Раков на сегодня: путь к счастью вам предрешен!

Тамара Глоба посоветовала Ракам 19 декабря вести себя максимально неэмоционально, относиться к происходящим событиям с терпением и пониманием.
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Кроме того, Ракам захочется ускорить некоторые события, делать этого ни в коем случае нельзя!
А вот отказываться от помощи людей, которые придут к вам с советами не стоит. Вполне вероятно, что они говорят дельные вещи, которые приведут вас к счастью.
19 декабря – хороший день для новых знакомств, но не забывайте про своих старых друзей и родственников. Они нуждаются в вас, не стоит их обижать и вести себя по отношению к ним агрессивно.
Источник: rsute.ru.