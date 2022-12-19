Удача будет, если проявите решительность! Водолеев ждет отличный день – прогноз Глобы

19 декабря Водолеев ждет отличное стечение обстоятельств. Счастье их ждет почти во всех областях – и на работе, и в семье, и в любви.

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Тамара Глоба посоветовала Водолеям для достижения удачи и получения желаемого постараться проявить максимум решимости. Ведите себя уверенно и активно! В этом случае все задуманное осуществится.

Не забудьте про свое здоровье, ведь организм подает вам сигналы, не игнорируйте их.

И порадуйте себя сегодня! 19 декабря – отличный день, чтобы устроить себе шопинг.

Источник: rsute.ru.