Ваши решения могут привести к беде! Глоба рассказала, как вести себя Весам сегодня

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Очень важно в понедельник отсортировать людей для общения. Исключите всех негативщиков, тех, кого вы не любите. Только позитивные коммуникации принесут вам в будущем успех!

Сложные вопросы тоже лучше пока оставить в стороне, вернитесь к ним позже. А вот сосредоточиться на построении планов — вполне допустимо. Но не спешите их реализовывать сразу же.

Займитесь собой, своими личными интересами, увлечениями хобби, расслабьтесь пока.

Источник: rsute.ru