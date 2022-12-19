Близнецы сегодня увидят знаки судьбы! Глоба предрекла счастье в личной жизни и карьере

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Звезды осветят путь Близнецов как в личной жизни, так и в построении карьеры. Не исключено, что одиночки встретят свои вторые половинки, а те, кто уже влюблен, порадуют себя приятным общением с новыми друзьями, посиделками с приятелями.

Глоба также обратила внимание Близнецов на то, что им судьба 19 декабря покажет некий знак, который станет для них путеводной звездой к счастью. Присматривайтесь к тому, что происходит вокруг, внимательно!

Источник: rsute.ru