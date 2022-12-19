Закройте сегодня рот вообще! Глоба напрягла Козерогов предостережением

Преодолеть эти перипетии судьбы будет непросто. Не исключено, что Козерогов это будет сильно раздражать, ухудшится настроение. И вот тут внимание — соберите все свои силы и придержите свой негатив при себе! Ни в коем случае сегодня нельзя выливать злость на других, лучше просто закрыть рот и молчать.

Ваша отрицательная энергия 19 декабря будет встречаться с яростным противостоянием и вся вновь вернется к вам!

Источник: rsute.ru