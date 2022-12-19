Закройте сегодня рот вообще! Глоба напрягла Козерогов предостережением

Козерогам придется нелегко 19 декабря, заявила астролог Тамара Глоба. Представители знака зодиака почувствуют, как на их пути постоянно возникают какие-то препятствия, которые не пускают их вперед.
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Преодолеть эти перипетии судьбы будет непросто. Не исключено, что Козерогов это будет сильно раздражать, ухудшится настроение. И вот тут внимание — соберите все свои силы и придержите свой негатив при себе! Ни в коем случае сегодня нельзя выливать злость на других, лучше просто закрыть рот и молчать.
Ваша отрицательная энергия 19 декабря будет встречаться с яростным противостоянием и вся вновь вернется к вам!
Источник: rsute.ru