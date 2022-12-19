Закройте сегодня рот вообще! Глоба напрягла Козерогов предостережением

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

19 декабря станет очень непростым днем для представителей зодиакальной системы.

Козерогам придется нелегко 19 декабря, заявила астролог Тамара Глоба. Представители знака зодиака почувствуют, как на их пути постоянно возникают какие-то препятствия, которые не пускают их вперед.

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Преодолеть эти перипетии судьбы будет непросто. Не исключено, что Козерогов это будет сильно раздражать, ухудшится настроение. И вот тут внимание — соберите все свои силы и придержите свой негатив при себе! Ни в коем случае сегодня нельзя выливать злость на других, лучше просто закрыть рот и молчать.

Ваша отрицательная энергия 19 декабря будет встречаться с яростным противостоянием и вся вновь вернется к вам!

Источник: rsute.ru

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