На работе — абсолютный успех! Тельцы будут сегодня блистать перед начальством и коллегами — Глоба

Особенно это касается работы и построения карьеры. Лучшего дня для проведения деловых встреч, переговоров для Тельцов просто не найти! Обсуждая вопросы, которые касаются трудовой деятельности, они будут выглядеть во всем блеске.

Руководство благосклонно воспримет новые идеи и предложения Тельцов. А вот с близкими в этот день нужно вести себя очень осторожно, выяснения отношений запрещены.

Источник: rsute.ru