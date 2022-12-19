Стрельцы, ваша вторая половинка страдает! Глоба рассказала, как сложится день для этого знака

Звезды показали, что Стрельцы могут поссориться с любимыми людьми в этот день из-за разногласий в некоторых жизненных моментах. Астролог посоветовала вести себя деликатнее и не мучить других людей придирками.

Между тем на работе в Стрельцов будет все отлично. Не исключен карьерный рост из-за неожиданного предложения, хорошо пройдут переговоры, собеседования и обсуждения.

Источник: rsute.ru