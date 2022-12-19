Стрельцы, ваша вторая половинка страдает! Глоба рассказала, как сложится день для этого знака

Тамара Глоба рассказала, как сложится 19 декабря у Стрельцов. Представители знака зодиака могут порядком наследить в этот день и испортить отношения с любимым человеком.
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Звезды показали, что Стрельцы могут поссориться с любимыми людьми в этот день из-за разногласий в некоторых жизненных моментах. Астролог посоветовала вести себя деликатнее и не мучить других людей придирками.
Между тем на работе в Стрельцов будет все отлично. Не исключен карьерный рост из-за неожиданного предложения, хорошо пройдут переговоры, собеседования и обсуждения.
Источник: rsute.ru