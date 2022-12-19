Эти люди принесут вам зло: Глоба предостерегла Львов от ошибки 19 декабря

Астролог также вынесла несколько предупреждений Львам. Например, им не стоит общаться с людьми, от которых веет агрессией, они могут принести зло.

Кроме того, Львам рекомендовано следить за тем, что они говорят. Сказанные необдуманно слова могут сильно навредить сегодня представителям знака зодиака.

Источник: rsute.ru.