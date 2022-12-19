Эти люди принесут вам зло: Глоба предостерегла Львов от ошибки 19 декабря

Львам астролог Тамара Глоба 19 декабря пообещала стабильный и спокойный день. При этом представителям знака рекомендовано заниматься исключительно тем, что они любят, что дается им просто и легко.
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Астролог также вынесла несколько предупреждений Львам. Например, им не стоит общаться с людьми, от которых веет агрессией, они могут принести зло.
Кроме того, Львам рекомендовано следить за тем, что они говорят. Сказанные необдуманно слова могут сильно навредить сегодня представителям знака зодиака.
Источник: rsute.ru.