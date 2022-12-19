Хороший день для любви! Глоба порадовала Овнов гороскопом на 19 декабря

Рациональный взгляд на вещи и поступки сподвигнет их на создание новых проектов.

Также это хороший день для любви, поскольку овны будут ощущать гармонию внутри себя и позитивные эмоции.

Однако Глоба предостерегла Овнов от веры в пустые обещания, ваше окружение может говорить вам совсем не то, к чему стоит прислушиваться.

Источник: rsute.ru.