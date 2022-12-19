Хороший день для любви! Глоба порадовала Овнов гороскопом на 19 декабря

Овнов 19 декабря ждет очень энергичный день, они будут полны сил и желания что-то творить, создавать новое, рассказала астролог Тамара Глоба.
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Рациональный взгляд на вещи и поступки сподвигнет их на создание новых проектов.
Также это хороший день для любви, поскольку овны будут ощущать гармонию внутри себя и позитивные эмоции.
Однако Глоба предостерегла Овнов от веры в пустые обещания, ваше окружение может говорить вам совсем не то, к чему стоит прислушиваться.
Источник: rsute.ru.