Хороший день для любви! Глоба порадовала Овнов гороскопом на 19 декабря

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Также астролог выдала предостережение.

Овнов 19 декабря ждет очень энергичный день, они будут полны сил и желания что-то творить, создавать новое, рассказала астролог Тамара Глоба.

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Рациональный взгляд на вещи и поступки сподвигнет их на создание новых проектов.

Также это хороший день для любви, поскольку овны будут ощущать гармонию внутри себя и позитивные эмоции.

Однако Глоба предостерегла Овнов от веры в пустые обещания, ваше окружение может говорить вам совсем не то, к чему стоит прислушиваться.

Источник: rsute.ru.

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