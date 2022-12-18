Володина предрекла масштабные изменения Львам, Водолеям и другим знакам зодиака

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Астролог представила гороскоп на 2023 год.

Астролог Василиса Володина представила большой гороскоп на 2023 год. Изменения, по ее словам, коснутся всех знаков зодиака.

Овну 2023 год обещает формирование своей личной «партии».

Тельцу - профессиональные изменения.

Близнецам – облегчение и возможность собрать урожай многолетних трудов.

Раку – шансы на свободу и финансовые споры.

Льву – изменения в личной жизни.

Деве – роль самого правильного человека в своем окружении.

Весам – необходимость преодолеть скучные ситуации.

Скорпиону – возвращение к истокам.

Стрельцу – возможность реализовать душевные порывы.

Козерогу – рухнувшие оковы и финансовые перспективы.

Водолею – первый шаг в совершенно новую жизнь.

Рыбам – уединение и избирательность.

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