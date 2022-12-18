Володина предрекла масштабные изменения Львам, Водолеям и другим знакам зодиака

Астролог Василиса Володина представила большой гороскоп на 2023 год. Изменения, по ее словам, коснутся всех знаков зодиака.
Овну 2023 год обещает формирование своей личной «партии».
Тельцу - профессиональные изменения.
Близнецам – облегчение и возможность собрать урожай многолетних трудов.
Раку – шансы на свободу и финансовые споры.
Льву – изменения в личной жизни.
Деве – роль самого правильного человека в своем окружении.
Весам – необходимость преодолеть скучные ситуации.
Скорпиону – возвращение к истокам.
Стрельцу – возможность реализовать душевные порывы.
Козерогу – рухнувшие оковы и финансовые перспективы.
Водолею – первый шаг в совершенно новую жизнь.
Рыбам – уединение и избирательность.
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