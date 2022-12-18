Володина предрекла масштабные изменения Львам, Водолеям и другим знакам зодиака

Астролог Василиса Володина представила большой гороскоп на 2023 год. Изменения, по ее словам, коснутся всех знаков зодиака.

Овну 2023 год обещает формирование своей личной «партии».

Тельцу - профессиональные изменения.

Близнецам – облегчение и возможность собрать урожай многолетних трудов.

Раку – шансы на свободу и финансовые споры.

Льву – изменения в личной жизни.

Деве – роль самого правильного человека в своем окружении.

Весам – необходимость преодолеть скучные ситуации.

Скорпиону – возвращение к истокам.

Стрельцу – возможность реализовать душевные порывы.

Козерогу – рухнувшие оковы и финансовые перспективы.

Водолею – первый шаг в совершенно новую жизнь.

Рыбам – уединение и избирательность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».