Подвиги и новая глава: Володина назвала знак зодиака, которому 2023 год перевернет всю жизнь

Астролог Василиса Володина заявила, что Водолеев ждет счастливый год.

«2023 год зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь», - заявила она.