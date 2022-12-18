Подвиги и новая глава: Володина назвала знак зодиака, которому 2023 год перевернет всю жизнь

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Астролог дала прогноз на 2023 год.

Астролог Василиса Володина заявила, что Водолеев ждет счастливый год.

«2023 год зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь», - заявила она.

По словам Володиной, у Водолеев начнет нисходить большая сила, внутри пробудятся огромные энергии.

«Водолеи в ближайшее время будут усиленно создавать свой новый мир, свою новую Вселенную», - добавила Василиса.

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