Подвиги и новая глава: Володина назвала знак зодиака, которому 2023 год перевернет всю жизнь

Астролог Василиса Володина заявила, что Водолеев ждет счастливый год.
«2023 год зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь», - заявила она.
По словам Володиной, у Водолеев начнет нисходить большая сила, внутри пробудятся огромные энергии.
«Водолеи в ближайшее время будут усиленно создавать свой новый мир, свою новую Вселенную», - добавила Василиса.
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