Володина назвала знак зодиака, к которому деньги польются рекой

Астролог Василиса Володина заявила, что Козероги в 2023 году научатся управлять финансовыми потоками. Иными словами, представители этого созвездия поймут силу денег.

«Речь даже не про ситуацию «нужны деньги», хотя вам действительно может понадобиться определенная большая сумма на какое-то дело. Главное в другом – вам захочется более четко управлять своими финансовыми потоками, лучше контролировать эту сферу своей жизни в принципе», - заявила она.

Кто-то из Козерогов, по словам астролога, бросится в изучение рыночных и биржевых реалий, чтобы владеть информацией.

«А кто-то задумается о том, как правильно управлять семейным бюджетом, экономить, копить, инвестировать, зарабатывать на том, что уже заработано», - отметила Володина.

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