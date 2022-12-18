Разрушатся тяжелые оковы! Володина дала радостный прогноз на 2023 год

Астролог Василиса Володина заявила, что 2023 год принесет немало событий Козерогам. И в основном, по ее словам, перемены будут приятными.

«В 2023 году как будто рушатся тяжелые оковы, которые сдерживали вас много лет. Ощущение развязанных рук – восхитительно!» - заявила она.

Кроме того, Володина подчеркнула, что ближайшие 12 месяцев подарят Козерогам ощущение счастья и удачу от общения с детьми.

«Это может быть долгожданная беременность или рождение малыша у тех, кто давно мечтал об этом», - добавила астролог.

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