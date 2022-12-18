Судьбоносные встречи и праздник жизни: Володина предрекла важный год для двух знаков зодиака

Известный астролог Василиса Володина заявила, что Скорпионов ждет важный год, который многое изменит в их судьбе.
«Одним Скорпионам откроются семейные тайны или удивительным образом отыщутся корни, и Вы сможете приникнуть к ним. Другим откроется возможность возвращения к своим истокам, во времена детства», - заявила она.
А Стрельцов, по мнению Володиной ждет настоящий праздник жизни.
«Не столько отдыха от трудов тяжких в виде ресторанов, тусовок и прочего разгуляя, сколько возможности действовать на свое усмотрение», - заявила она.
А в начале весны, по словам Володиной, Стрельцам придется больше уделять внимания домашним проблемам.
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