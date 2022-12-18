Судьба завалит вас деньгами! Стрельцам до богатства остались считанные дни – прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем ежемесячном прогнозе назвала Стрельцов настоящими счастливчиками декабря! Все у них будет ладиться и почти во всех сферах жизни! Приятные эмоции и благосостояние практически гарантированы!
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«Для рожденных под знаком Стрельца декабрь — это время успеха», - сказала астролог.
По словам Тамары Глобы, Стрельцы будут востребованы и заметны, к их мнению будут прислушиваться окружающие. Для того, чтобы сделать рывок в карьере, а также в заработках декабрь подходит идеально! Действуйте и лавина денег накроет вас уже в ближайшие дни!
Вместе с тем Тамара Глоба не исключила ссоры в жизни Стрельцов, она посоветовала представителям знака не упускать из вида близких.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.