Водолей получит деньги от соседа, Весы – от конкурента: Володина озвучила, где кроется наше богатство

Василиса Володина рассказала своим фолловерам, где они могут найти свое богатство в 2023 году. У каждого знака зодиака – свой путь.

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Овны могут обрести деньги, если переоденутся в более дорогую одежду.

К Тельцам богатство придет через тайные госзакупки.

Близнецам денежный путь укажет Интернет.

Раков заметят на работе и продвинут.

Львы увидят лавину денег за пределами России.

Девы получат наследство или сделают выгодный вклад.

Весы подглядят отличную бизнес-идею у конкурентов.

К Скорпионам придет благосостояние через их усердие и работоспособность.

А Стрельцы так отдохнут, что увидят море денег.

К Козерогам приплывет роскошь через продажу квартиры.

Водолеям суждено упасть на грудь соседу и стать богачом.

Рыбы смогут с умом вложить накопленное.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».