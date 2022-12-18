Водолей получит деньги от соседа, Весы – от конкурента: Володина озвучила, где кроется наше богатство

Василиса Володина рассказала своим фолловерам, где они могут найти свое богатство в 2023 году. У каждого знака зодиака – свой путь.
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Овны могут обрести деньги, если переоденутся в более дорогую одежду.
К Тельцам богатство придет через тайные госзакупки.
Близнецам денежный путь укажет Интернет.
Раков заметят на работе и продвинут.
Львы увидят лавину денег за пределами России.
Девы получат наследство или сделают выгодный вклад.
Весы подглядят отличную бизнес-идею у конкурентов.
К Скорпионам придет благосостояние через их усердие и работоспособность.
А Стрельцы так отдохнут, что увидят море денег.
К Козерогам приплывет роскошь через продажу квартиры.
Водолеям суждено упасть на грудь соседу и стать богачом.
Рыбы смогут с умом вложить накопленное.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».