Беду от огня и воды предсказала Глоба в декабре – все сбылось: что еще уготовано нам

Тамара Глоба в своем ежемесячном прогнозе точно предсказала беды, которые мы видим в декабре. Она рассказала, что в данный период будет много бед от огня и воды. Казалось бы, откуда эти стихии зимой? Но не тут-то было! Сбылось все!

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Многочисленным пожарам оглушительной силы по всей России не удивился только ленивый. В регионах даже обязали проверить ТЦ и предприятия на предмет соответствия пожарной безопасности – слишком большая концентрация инцидентов.

А затем на нас навалилась вода в виде небывалых снегопадов. Сейчас города, и особенно Москва, с трудом справляются с этой бедой.

Также Тамара Глоба предсказала в декабре болезни, инфекции и вирусы. И это тоже наблюдаем мы по всей стране!

Но еще нам предстоит познать в декабре трагедии, связанные с путешествиями. Беды на дорогах, проблемы в энергетике, финансовые.

В конце месяца, по прогнозу Глобы, нас ждет явление новых лидеров, которые подпишут ряд важных документов, которые будут касаться всего мира.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.