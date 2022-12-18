«Руководство возьмется за вас!»: Володина назвала знак зодиака, которого ждут трудности на работе

Известный астролог Василиса Володина заявила, что Весам в 2023 году придется нелегко на работе. По ее словам, если раньше представители этого созвездия могли расслабиться в этой сфере, то с весны лавочка прикроется.

«Руководство начинает контролировать Вас всерьез, «удаленщиков» могут вполне вернуть в жесткий оффлайн, который не позволит одновременно и квартиру пылесосить, и изображать присутствие на рабочем месте», - заявила она.

При этом Володина подчеркнула, что если вы и так работали с постоянной большой нагрузкой, она может еще и дополнительно увеличиться.

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