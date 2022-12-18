Водопад денег – уже в декабре: Глоба назвала людей, которые осчастливят Раков

Отличный гороскоп дала Ракам астролог Тамара Глоба. Им светит и личное счастье, и денежный поток уже в декабре этого года.

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Успех ознаменует этот месяц для них. Высока вероятность того, что путь к счастью укажут ваши близкие, люди из вашего круга. Не игнорируйте их предложения, в них есть рациональное зерно, которое вскоре взойдет для вас деревом благосостояния и радости.