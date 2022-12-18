Володина назвала знак зодиака, который уработается и погрязнет в рутине

Известный астролог Василиса Володина заявила, что Девам в 2023 году стоит пересмотреть свой рабочий график. Иначе есть вероятность, что эти люди заработаются.

«С каждым днем ваши обязанности растут. Вы можете чувствовать, что вас прямо засасывает рутина, отнимает все свободное время», - заявила она.

Володина посоветовала провести кардинальную реформу своего образа жизни. Начать более правильно питаться, беречь силы, учиться использовать помощь других людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».