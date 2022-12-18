Токсичные и недобрые! Володина предрекла Львам и Ракам опасность в 2023 году

Известный астролог Василиса Володина предостерегла некоторые знаки зодиака от опасности в 2023 году. Ракам, по ее словам, не следует пренебрегать правилами безопасности в течение года.

«Планируя поездки, будьте умерены, вряд ли жизнь будет расстилать перед вами все дороги и распахивать все границы», - заявила она.

А у Львов, по мнению астролога, может появиться мания преследования. Им покажется, что окружающие пытаются манипулировать ими.

«На пути желания отстоять себя любой ценой можно легко потерять доверие и любовь окружающих, если при этом вы становитесь токсичным и недобрым», - добавила Василиса.

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