Беда ждет в конце декабря: от чего предостерегла Раков Глоба – оставайтесь дома!

Декабрь станет весьма удачным для Раков, им предстоит познать карьерный рост в сотрудничестве с друзьями, неплохие деньги.

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Они почувствуют тепло своих близких и испытают приятное времяпровождение с друзьями. Об этом поведала астролог Тамара Глоба.

Однако не все так гладко, астролог предостерегла Раков от опасного для них периода, который уготован представителям зодиакальной системы в конце декабря.

В это время их может ждать беда там, где есть скопления людей. Лучше обезопасить себя в данное время и находиться в тихих местах, подальше от толпы.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.