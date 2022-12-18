Володина назвала знак зодиака, который ждет головокружительный роман в 2023 году

Астролог Василиса Володина заявила, что Львов в 2023 году ждут изменения в личной жизни, однако в омут с головой погружаться не стоит.

«Весна и начало лета могут принести головокружительный роман, который поначалу покажется любовью всей жизни. Прекрасно, когда чувства захватывают человека полностью, но позвольте себе осмотреться и не делайте выводов сразу», - заявила она.

Володина также подчеркнула, что у тех Львов, кто находился в сложных отношениях, весна может обострить разногласия или принести разрыв.

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