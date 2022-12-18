«Судьбоносные озарения в мае»: Володина назвала баловней 2023 года

Астролог Василиса Володина заявила, что Раки преодолели рубеж, к которому так долго шли и теперь им можно спокойно выдохнуть. По ее словам, удача будет явно на стороне представителей этого созвездия.

«Лето заставит вас тряхнуть мошной и с наслаждением тратить деньги. Главное, не пуститься во все тяжкие и четко понимать, на что можно спускать пенсию, а на что не нужно брать кредиты», - заявила она.

Кроме того, Володина подчеркнула, что этот год даст Ракам возможности прикоснуться к чьим-то деньгам.

«Ждите судьбоносных озарений в мае. Ловите идеи этого времени! Жизнь посылает Вам важный сигнал», - добавила астролог.

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