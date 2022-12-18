«Шансы на повышение!»: Володина назвала счастливчика 2023 года

Бывшая ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина заявила, что Ракам улыбнется удача в 2023 году. По ее словам, представители этого созвездия, наконец, преодолели трудности как на работе, так и в личной жизни.

«Все, что вас давило, сковывало, сдерживало, уходит. Вас тоже как будто выпустили на свободу, и теперь можно делать все, что захочешь, и уже не оглядываться на партнера», - заявила она.

Володина добавила, что в 2023 году Раков ждут большие цели и удача. Сразу несколько звездных показателей, по ее словам, подарят хорошие возможности через 10-й символический дом – он отвечает за профессию, работу, карьерное продвижение.

«Юпитер говорит, что в начале 2023 года нужно ловить шансы на повышение своего социального статуса», - добавила астролог.

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