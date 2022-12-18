«Должно стать легче!»: Володина назвала знак зодиака, который ждет сюрприз в начале 2023 года

Астролог Василиса Володина заявила, что Близнецов в 2023 году ждет радостная новость. Негативная полоса, по ее словам, подходит к концу.

«Вам точно должно стать легче! Похоже, что многочисленные сюрпризы, которые жизнь доставала как из кармана последние пару лет, подошли к концу», - добавила она.

Володина добавила, что у Близнецов, наконец, появится больше стабильности, четкости, ясности, понимания.

«Прежде всего, в ближайшие месяцы, с весны, придет время пожинать плоды каких-то многолетних личных трудов», - добавила астролог.

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