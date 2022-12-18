Два знака зодиака почувствуют сладкий запах денег: Глоба предрекла подарок свыше счастливчикам

Декабрь будет непростым в общеполитическом смысле, поведала Тамара Глоба. Однако отдельным личностям в первом месяце зимы явно повезет, на них неожиданно обрушится поток денег.

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Астролог назвала в числе главных финансовых фаворитов Львов и Близнецов. При этом, хвалить они за это могут только себя и судьбу, которая поможет им разобраться в денежных хитросплетениях.

Близнецы проявят небывалое упорство и активность, что позволит им найти достойный заработок. А Львы разглядят новые перспективы в бизнесе или раскроют глаза на новые способы зарабатывания. Они легко вольются в свежее течение, получая дивиденды.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.