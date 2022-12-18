«Загадывайте желание!»: Володина сообщила, какой знак зодиака ждет большая удача

Василиса Володина заявила, что год Черного Водяного Кролика подарит Тельцам шанс реализовать свои планы. Но главное, по ее словам, проявить смекалку и что-то в принципе для этого делать.

«Пришло время не только загадывать желания, но и готовиться к тому, чтобы идти в этом направлении. Подумайте, чего хотели бы по-настоящему, и следите за происходящим», - заявила она.

Володина также посоветовала Тельцам ориентироваться на большее и не пасовать перед трудностями.

«Если есть два предложения о работе – выбирайте большую компанию, огромную. Или полные изменения, а не частичные», - добавила астролог.

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