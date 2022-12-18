«Уже весной!»: Володина назвала знак зодиака, который все поменяет в 2023 году

Астролог Василиса Володина считает, что Тельцы в ближайшее время кардинально изменят свою жизнь. По ее словам, представителей этого созвездия ждут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах жизни.

«Вы давно испытываете потребность поменять все! Полностью! Мощно! Сделать что-то по-настоящему большое! И в ближайшие 20 лет такая возможность будет», - заявила она.

По словам астролога, речь о карьере, работе, профессии, достижении больших результатов в этих областях.

«Плутон весной 2023 доходит до вашего углового символического 10 дома и начинает устанавливать там свои порядки», - добавила Володина.

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