«Казалось раньше невозможным!»: Володина дала прогноз на год Кролика

Астролог Василиса Володина заявила, что Овны в 2023 году - в год Черного Водяного Кролика - смогут преодолеть свои страхи, которые мешали жить ранее.

«То, что казалось раньше невозможным, нереальным, то, что тормозило на пути к целям, вы, наконец, готовы отставить в сторону, забыть», - заявила она.

Главное, по ее словам, не занимать страусиную позицию - «глаза не видят, сердце не болит». Если нужно сделать важное решение - сделайте, отмечает астролог.

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