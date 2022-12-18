Явление нового вождя народу потрясет мир: Глоба предрекла поворот в истории уже скоро

Тамара Глоба ошарашила поклонников своим прогнозом на декабрь 2022 года. Многие с надеждой смотрели в будущее, ожидая, что настанет мир.

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Однако астролог сказала, что 2022 год так и не порадует нас хорошими вестями. Как раз наоборот, в конце декабря человечество увидит, что ситуация на планете накалилась еще сильнее.

Кроме того, людям придется наблюдать, как на мировую политическую арену взойдут новые лидеры. Многие будут сильно рассчитывать на них, ожидая принятия важных и неординарных решений. И действительно, эти новые вожди подпишут ряд соглашений и бумаг, которые отразятся на жизни людей. Но они могут оказаться слишком скоропалительными и горячными.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.