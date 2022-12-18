18 декабря: Володина – что день нам принесет и как в нем обрести счастье

Василиса Володина в своем Telegram-канале «Василиса Володина» дала астрологическй прогноз на 18 декабря.

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Астролог высказала несколько полезных рекомендаций, которые помогут счастливо пережить этот день.

Воскресенье – хорошее время для бесед и переговоров. Поэтому, если вы давно хотели с кем-то наладить отношения, навести дипломатические мосты, то нужно не теряться и действовать!

«Вежливость, красота и обостренное чувство справедливости – набор базовых потребностей сегодняшнего дня. Луна в Весах зовет мириться, договариваться, решать вопросы плечом к плечу и на равных. Начинаем!» - написала Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».