Два фаворита декабря! Глоба предрекла счастье, богатство и личную гармонию

Тамара Глоба предрекла отличный декабрь представителям двух знаков зодиака: Рыбам и Львам. Они преуспеют во многих областях.

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Рыб астролог назвала настоящими счастливчиками месяца. Декабрь для них – это время осуществления намеченных планов. У них появятся новые карьерные возможности, которые к концу года могут дать хорошую финансовую отдачу.

Декабрь для Льва обернется приятными путешествиями и посиделками с близкими. Также Львы увидят новые возможности заработка и поспешат воспользоваться ими!

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы, progorod43.ru.