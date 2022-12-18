Это произойдет в конце декабря: мы увидим, как изменится мировой конфликт – прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба рассказала, что произойдет с мировым конфликтом, который вышел на острие в феврале этого года.

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Глоба, увы, не смогла успокоить публику хорошим предсказанием, которое бы говорило о мире на планете. Напротив, астролог заявила, что уже к концу февраля мы станем свидетелями обострения ситуации.

«События, которые тянутся почти год, никуда не уходят. Но к концу года они сконцентрируются», - поведала Тамара Глоба.

По ее словам, в завершении месяца человечество также будет взволновано болезнями. Кроме того, мы увидим беды, связанные с техникой и дорогами. Они заставят думать нас о нашем будущем, о финансах и даже личной жизни.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.