Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января для всех знаков зодиака

Сначала про ложку дегтя. В четверг наш любимый Меркурий станет ретроградным. И это, как обычно, означает проволочки, торможения, пробки на дорогах, проблемы с документацией и поломку техники. Поэтому на любые действия нужно закладывать дополнительное время, чтобы не было разочарований. Просто примите, что быстро не получится, и планируйте все исходя из этого.

Теперь о хорошем. Если не обращать внимания на происки ретроградного Меркурия, неделя будет очень хороша. Четверг, пятница и первая половина субботы годятся для рутинных дел, ничего сверхъестественного планировать не стоит. Все остальные дни на этой неделе более чем благоприятны практически для чего угодно.

А что предстоит каждому знаку Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Козерог

У Козерогов наступило хорошее время, подходящее для большинства дел. Отношения с людьми налаживаются, работа спорится, все получается. Разве что не так быстро, как могло бы.

Любовь

Отличная неделя для любви. Единственное, что может мешать, – это какие-то посторонние лица, лезущие в вашу личную жизнь. Постарайтесь этого избегать.

Финансы

Козерогам на этой неделе можно начинать что-то новое. Велик шанс, что вы сумеете увеличить доходы как раз благодаря новому проекту.

Здоровье

Хорошо бы вам поберечься, чтобы в новый год вступить в хорошем самочувствии. Постарайтесь не простудиться в предновогодней гонке и не усердствуйте на корпоративах.

Овен

Неделя преподносит Овнам прекрасные возможности, вам все дается довольно легко. Вы можете добиться многого и в работе, и в отношениях. Единственное, что может мешать – так это ваша собственная усталость. Вы давно идете, как локомотив, и тащите за собой целый «поезд» всего. Снизьте нагрузку и делайте передышки. Так вы сумеете достичь большего.

Телец

Отношения с людьми вокруг вас по-прежнему оставляют желать лучшего. Не надо на этом концентрироваться и ждать чего-то от других. Вы очень самодостаточны и можете всего добиться без посторонней помощи. Тем более во всем, что не касается контактов с людьми, вас ждет большой успех. В новый год вы вступите в период удач.

Близнецы

Близнецов неделя определенно порадует. У вас все складывается и ладится. И испортить белую полосу можете только вы сами. Поэтому запоминайте: копаться в ошибках прошлого – это не то, чем нужно заниматься перед новым годом. Перед новым годом стоит как раз избавляться от старого, чтобы освободить место для чего-то прекрасного, которое непременно войдет в вашу жизнь.

Рак

Звезды на этой неделе улыбаются и Ракам. Неделя хороша практически для всего. Общая атмосфера может быть для вас слишком наэлектризованной, а потому настроение может скакать или вообще быть на нуле. Постарайтесь «устаканить» эмоции, чтобы вы не испортили ни с кем отношения. И тогда вы увидите, сколько радости принесет это время.

Лев

Главный совет Львам: если вы видите, что что-то в работе или бизнесе идет не так – по возможности исправляйте сразу. Если же «работу над ошибками» приходится перенести на после праздников, зафиксируйте все то, над чем предстоит потрудиться. В целом же неделя неплохая, и вы сумеете закончить год достойно.

Дева

И для работы, и для денег, и для любви неделя благоприятная. У Дев на этой замечательной неделе только один «враг» – их собственная мнительность. Поэтому вы начнете сомневаться в себе и том, верные ли решения вы принимаете. Не паникуйте, все нормально. А если беспокойство не дает вам спать – подстрахуйтесь, вы это отлично умеете.

Весы

Весы на этой неделе будут зацикливаться на том, чего не могут получить. Это касается, конечно же, отношений. И это мешает вам использовать счастливые шансы недели. Запоминайте: если кто-то не проявляет к вам интерес, это его проблемы. А вас это волновать не должно, лучше перенаправьте внимание на работу и финансы – там вы можете достичь головокружительных успехов.

Скорпион

Последняя декабрьская неделя хороша для всех, а Скорпионы окажутся на самой вершине этой волны успеха. Вам везет больше всех. За что бы вы ни взялись – у вас все получается. Подпортить картину может усталость. Так что не забывайте отдыхать, чтобы успокоить нервы и набраться сил. Они вам точно пригодятся.

Стрелец

К Стрельцам фортуна не так благосклонна. По-прежнему бразды правления и контроль над всем не в ваших руках, а непонятно в чьих. Относитесь к этому философски и не выясняйте ни с кем отношений, только зря нервы потреплете. Зато с финансовой стороной жизни у вас все прекрасно, а это, скажем прямо, немало.

Водолей

Пока другие стараются не наломать дров во взаимоотношениях с окружающими, поскольку эта сфера сейчас проявляет себя не очень приятно, у Водолеев все в ажуре. Некоторые даже могут завязать новый роман. Разве что с работой все не слишком гладко, но нет ничего нерешаемого. Неделя гармонична, и у вас все складывается хорошо.

Рыбы

Рыбы могут составить компанию Стрельцам, у которых неделя сложнее, чем у остальных. Но и у вас найдется выход из непростых ситуаций. Связаны они будут, в основном, с взаимным непониманием с другими людьми. Выстраивайте общение так, чтобы конфликт не успел вспыхнуть. Финансы же и работа у вас под контролем, это поможет вам встретить новый год в хорошем настроении.