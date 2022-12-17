С 2023-го и еще на два года вперед - пессимизм! Володина признала, кого испытает год Кролика

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Рыб на 2023 год. Для рожденных под этим созвездием год Водяного Кролика станет удивительным на фоне сочетания в себе прозу жизни и массу тонких вещей.

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Глобальный вектор, который может не сразу проявиться, но возникнет в самом начале 2023 года и будет усиливаться в ближайшее несколько лет – склонность к уединению. Так, Рыбы ощутят, что не хотят общаться с каждым встречным-поперечным.

«Кто-то захочет буквально спрятаться от мира и его событий – эмигрировать, уйти в монастырь или оборвать ненужные связи. У кого-то год может быть связан с повышенной секретностью», - добавила астролог.

Общее настроение года и даже ближайших двух лет может быть довольно пессимистичным, подавленным, если Рыбы сами сразу не настроят себя на другое. Бодритесь, храбритесь!

Наконец, в 2023 году станут более понятными и четкими личные планы этого знака зодиака на будущее. И даже если эти планы чуть сжались по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад, если завоевание всего мира больше в них не входит, они точно стали реалистичными.