Кого ждут испытания в новом году

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Рыб на 2023 год. Для рожденных под этим созвездием год Водяного Кролика станет удивительным на фоне сочетания в себе прозу жизни и массу тонких вещей.

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Глобальный вектор, который может не сразу проявиться, но возникнет в самом начале 2023 года и будет усиливаться в ближайшее несколько лет – склонность к уединению. Так, Рыбы ощутят, что не хотят общаться с каждым встречным-поперечным.