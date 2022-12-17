Кто станет главной фигурой в новом году

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала гороскоп для Водолеев на 2023 год. Рожденных под этим созвездием год Водяного Кролика позовет на подвиги, откроет совершенно новую главу, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения этот знак зодиака сможет только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент. А лет через 10 Водолеи вспомнят год Водяного Кролика, как время, которое кардинально изменило их жизнь.

Водолеи в ближайшее время будут усиленно создавать свой новый мир, свою новую Вселенную. Сейчас люди этого созвездия - инициаторы, новаторы и творцы.

Водолеи – это главный знак, к кому будет притянуто внимание в 2023 году. Если говорить о деньгах, то тут не помешает проявить бережливость, им нельзя транжирить накопленное. Лучше всего откладывать хоть что-то с каждой получки, с любого дохода.