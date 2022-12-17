Володина назвала того, кто будет повернут на деньгах и доходах в год Кролика

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Козерогов на 2023 год. В ближайшие месяцы этот знак зодиака поменяет свое отношение к деньгам. И если раньше они могли думать и говорить, что в не в деньгах счастье, в ближайшее время рожденные под этим созвездием почувствуют, как материальная сфера становится самостоятельной важной сферой в их жизни.

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Особенно весна 2023 года позволит ощутить, что деньги - это вид энергии, обладание которой именно сейчас очень важно для них. Козероги захотят более четко управлять своими финансовыми потоками, лучше контролировать эту сферу жизни. Кто-то бросится в изучение рыночных и биржевых реалий, чтобы владеть информацией. Другие задумаются о том, как правильно управлять семейным бюджетом, экономить, копить, инвестировать, зарабатывать на том, что уже заработано.