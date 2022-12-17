С марта по июнь 2023-го - опасность в дорогах! Володина предостерегла Стрельцов в год Кролика

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала гороскоп для Стрельцов на 2023 год. Рожденные под этим созвездием, особенно к лету, на службе станут настоящими авторитетами - незаменимыми, уважаемыми и востребованными. Увеличатся их полномочия, подчиненных может прибавиться, вверх пойдет и доход.

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Другой значительной темой года для Стрельца станет крутой поворот в контактах, в кругу общения. Даже поверхностные с виду новые знакомства могут оказаться судьбоносными. Коллеги, шапочные приятели, случайные попутчики – все это носители важной информации, способные до неузнаваемости изменить планы.