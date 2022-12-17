Любимым - быть! Володина предрекла судьбоносные встречи одному знаку зодиака в 2023 году

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Скорпионов на 2023 год. Для рожденных под этим созвездием ощущение радости и возможностей в год Водяного Кролика будет тесно связано с выстраиванием их личной жизни.

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Совершенно определенно это год, когда у одиноких Скорпионов могут случиться судьбоносные встречи. Те самые, которых они так давно ждали - комфортные, умиротворяющие и постоянные отношения с ценным для них человеком.

Но и те Скорпионы, кто уже обрел счастье в любви или в браке, тоже имеют все поводы радоваться. Они могут рассчитывать на стабильную поддержку любимого человека, наслаждаться отношениями, радоваться совместным приобретениям и тому, как вырос их партнер за последнее время.