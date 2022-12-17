Кого ждет судьбоносная встреча в 2023 году

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Скорпионов на 2023 год. Для рожденных под этим созвездием ощущение радости и возможностей в год Водяного Кролика будет тесно связано с выстраиванием их личной жизни.

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Совершенно определенно это год, когда у одиноких Скорпионов могут случиться судьбоносные встречи. Те самые, которых они так давно ждали - комфортные, умиротворяющие и постоянные отношения с ценным для них человеком.