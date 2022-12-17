Кто может расчитывать на наследство в 2023 году

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Весов на 2023 год. У рожденных под этим созвездием в год Водяного Кролика дел по службе будет хоть отбавляй. А вот сил на нее они едва ли найдут. Это одна из самых важных тенденций года.

Чтобы справиться без внутреннего выгорания и синдрома хронической усталости, от чего-то придется отказываться. Например, от дополнительного приработка.

В течение 2023 года у Весов есть шанс получить чужое или погреться в лучах не своего успеха. Возможны подарки близких, финансовые гранты и стипендии, даже ошибки в пойдут им в пользу, а еще можете рассчитывать на то, что доходы партнера позволят жить лучше. На наследство рассчитывать сложно, но и это может случиться тоже.