Кому надо беречь здоровье в год Кролика

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала гороскоп для Дев на 2023 год. Им в год Водяного Кролика нужно поберечь здоровье.

Рожденные под этим созвездием в 2023 году должны обязательно пересмотреть распорядок, который навязан им другими людьми или обстоятельствами. Провести кардинальную реформу своего образа жизни. Начать более правильно питаться, беречь силы, учиться использовать помощь других людей, отказываясь от чрезмерного контроля за мелочами. Оно критически важно для Дев в этом году.