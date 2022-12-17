Кто может поддаться соблазнам и пожалеть о слабости в новом году

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Львов на 2023 год. Для рожденных под этим созвездием год Водяного Кролика станет краеугольным прежде всего для профессии и работы. Также особое внимание представители этого зодиакального круга будут уделять личной сфере.

«Черная Луна гуляет по Льву до октября 2023, а Венера свою долгую летнюю ретроградность тоже совершит в вашем собственном знаке. И это обещает вам массу соблазнов, желания перестать быть хорошим для всех.

Постарайтесь в апреле и мае быстро реагировать на ситуации, связанные с квартирным вопросом и старшим поколением семьи», - добавила астролог.