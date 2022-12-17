Весной 2023-го - пожинать плоды многолетнего труда! Володина озвучила гороскоп для Близнецов

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Близнецов на 2023 год. Им в год Водяного Кролика должно стать легче.
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Прежде всего, в ближайшие месяцы, с весны, придет время пожинать плоды каких-то многолетних личных трудов. Это еще не окончательное подведение итогов, нельзя сказать, что рожденным под этим созвездием удалось достичь какой-то большой цели и нужно менять ее на новую.
Но уже сейчас определенно можно будет сказать - эта цель хотя бы вдалеке уже виднеется.
«Учитывайте, что на вас в течение 2023 года свалятся непростые обязанности. Почетная, но нелегкая миссия. Ворох ответственности, и нужно ей соответствовать. Для человека знака Близнецов, который любит делать все легко, играючи, это может быть настоящим вызовом.
Вообще есть ощущение, что независимо от возраста вы в своей семье, на работе и в своем окружении становитесь самым старшим. И именно на вас все будут смотреть с надеждой и упованием. Зато вы - центр принятия решений, к вам прислушиваются, вы ставите точку в любом споре», - добавила астролог.