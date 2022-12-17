Кто получит вознаграждение за свои труды в новом году

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Их слово будет иметь вес.

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Близнецов на 2023 год. Им в год Водяного Кролика должно стать легче. 

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Прежде всего, в ближайшие месяцы, с весны, придет время пожинать плоды каких-то многолетних личных трудов. Это еще не окончательное подведение итогов, нельзя сказать, что рожденным под этим созвездием удалось достичь какой-то большой цели и нужно менять ее на новую. 

Но уже сейчас определенно можно будет сказать - эта цель хотя бы вдалеке уже виднеется.

Но уже сейчас определенно можно будет сказать - эта цель хотя бы вдалеке уже виднеется.

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