Кто получит вознаграждение за свои труды в новом году

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала прогноз для Близнецов на 2023 год. Им в год Водяного Кролика должно стать легче.

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Прежде всего, в ближайшие месяцы, с весны, придет время пожинать плоды каких-то многолетних личных трудов. Это еще не окончательное подведение итогов, нельзя сказать, что рожденным под этим созвездием удалось достичь какой-то большой цели и нужно менять ее на новую.

Но уже сейчас определенно можно будет сказать - эта цель хотя бы вдалеке уже виднеется.