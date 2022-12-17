Весна 2023 - Плутон установит свои порядки! Володина предрекла Тельцам перемены на 20 лет вперед

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала гороскоп для Тельцов на 2023 год. Этот период станет для них достаточно важным, и отнюдь не проходным. Те изменения, которые были запущены еще несколько лет назад, сейчас дадут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах жизни.

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«Чего греха таить, вы мечтали не о том, чтобы что-то немного улучшилось или поменялось. Вы давно испытываете потребность поменять все! Полностью! Мощно! И в ближайшие 20 лет такая возможность будет. Прежде всего речь о карьере, работе, профессии, достижении больших результатов в этих областях», - добавила астролог.

Плутон весной 2023 доходит до углового символического 10 дома и начинает устанавливать там свои порядки. Продлится все это два десятилетия, но собственно изменения затронут Тельцов очень ярко ближайшие 2-3 года. 2023-й год - стартовый.

Для рожденных под этим созвездием тема жилья, недвижимости будет связана с ворохом хлопот и фонтаном эмоций. Конечно, тут надо великим заниматься, а придется биться с домочадцами за то, какую шторку в ванной повесить. Тельцов ждет масса мелких досадных ситуаций, которые вроде бы яйца выеденного не стоят, но очень нервируют и проживаются как крайне раздражающие.