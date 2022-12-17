Кого в новом году ждут значительные перемены по судьбе

Василиса Володина в своем YouTube-канале дала гороскоп для Тельцов на 2023 год. Этот период станет для них достаточно важным, и отнюдь не проходным. Те изменения, которые были запущены еще несколько лет назад, сейчас дадут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах жизни.

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Плутон весной 2023 доходит до углового символического 10 дома и начинает устанавливать там свои порядки. Продлится все это два десятилетия, но собственно изменения затронут Тельцов очень ярко ближайшие 2-3 года. 2023-й год - стартовый.