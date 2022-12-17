Кто сумеет преодолеть свои страхи в новом году

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась частью гороскопа для Овнов на 2023 год.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, для рожденных под этим созвездием год Водяного Кролика станет довольно важным временем. Если Овны и сторонились политики или предпочитали отмалчиваться, то в итоге они все же определятся в своих предпочтениях. И займут четкую позицию.

У многих психика вытеснит старые страхи. То, что казалось раньше невозможным, нереальным, то, что тормозило на пути к целям, Овны готовы отставить в сторону, забыть.